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У столичному гуртожитку через вибух невідомого предмета загинув чоловік

У столичному гуртожитку через вибух невідомого предмета загинув чоловік

Київ • УНН

 • 8399 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У гуртожитку міста Києва через вибух невідомого предмета загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва. 

Вчора близько 15-ї години до Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із кімнат гуртожитку на вулиці Молодогвардійській лежить тіло чоловіка із тілесними ушкодженнями з невідомим предметом у руках. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь, вибухотехніки та лікарі "швидкої".

Правоохоронці поспілкувалися із сусідом загиблого по кімнаті, який пояснив, що напередодні чоловік приніс невідомий предмет, походження якого не пояснив. Коли він вирішив перевірити його справність, предмет вибухнув. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Чому сусід по кімнаті відразу не надав товаришу допомогу, не викликав "швидку" та лише наступного дня повідомив про випадок правоохоронцям, будуть встановлювати слідчі.

Потерпілим виявився мешканець Київської області, 1987 року народження, який тимчасово працював у столиці. Причину його смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Також на дослідження відправили рештки предмету, який вибухнув.

За фактом загибелі чоловіка розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство), із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок та за ч. 3 ст. 136 (Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці спілкуються із очевидцями та встановлюють обставини загибелі чоловіка.

Як повідомляв УНН, у Донецькій області на позиції військовослужбовець підірвав себе та двох товаришів по службі. Підривник та ще один військовий в результаті вибуху загинули.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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