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В столичных школах заработает новая модель питания

Киев • УНН

 • 22018 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Власти Киева работают над оптимизацией питания детей столичных школ. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В столичных школах заработает новая модель питания

Новую модель питания поручил разработать мэр Виталий Кличко.

"Главной целью новой модели питания учащихся в учреждениях общего среднего образования является повышение потребительских свойств блюд, предусмотренных школьным меню соответствующего уровня безопасности пищевых продуктов потребления, а также создание условий для обеспечения унифицированного уровня качества во всех школах Киева. Учреждения общего среднего образования, которые на сегодня имеют лучшие образцы организации питания, по предложениям районных управлений образования, будут осуществлять питание по той же концепции", - рассказали в КГГА.

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Кроме того, планируется ввести единую систему контроля качества за соблюдением норм калорийности, уточнили в КГГА. Для этого власти города заручятся поддержкой ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

"С этой целью будут введены технологические карты (рецептуры), стандарты материального обеспечения столовых, мониторинг качества продуктов и многоуровневый контроль качества предоставляемых услуг", - рассказали в Киевской городской госадминистрации.

Также в рамках внедрения новой модели в КГГА планируют ввести безналичные формы расчетов за школьные обеды. Продажа еды будет осуществляться за счет родителей.

Предложения КГГА обсуждены с председателями и начальниками управлений образования районных в городе Киеве государственных администраций. Дата внедрения новой модели пока не объявлена.

Напомним, депутат Сергей Тригубенко предложил усилить тендерные требования к поставщикам продуктов в школы и садики. Изменения, которые нужно внести в нормативные акты Украины, он направил на рассмотрение Кабинета министров Украины.

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