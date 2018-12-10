У столичних школах запрацює нова модель харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Влада Києва працює над оптимізацією харчування дітей столичних шкіл. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Нову модель харчування доручив розробити міський голова Віталій Кличко.
"Головною метою нової моделі харчування учнів у закладах загальної середньої освіти є підвищення споживчих властивостей блюд, передбачених шкільним меню, відповідного рівня безпеки харчових продуктів споживання, а також створення умов для забезпечення уніфікованого рівня якості в усіх школах міста Києва. Заклади загальної середньої освіти, які на сьогодні мають кращі зразки організації харчування, за пропозиціями районних управлінь освіти, здійснюватимуть харчування за тією ж концепцією", - розповіли у КМДА.
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Окрім того, планується запровадити єдину систему контролю якості за дотриманням норм калорійності, уточнили у КМДА. Для цього влада міста заручиться підтримкою ГУ Держпродспоживслужби у Києві.
"З цією метою буде запроваджено технологічні карти (рецептури), стандарти матеріального забезпечення їдалень, моніторинг якості продуктів та багаторівневий контроль якості наданих послуг", - розповіли в Київській міській держадміністрації.
Також у межах впровадження нової моделі у КМДА планують запровадити безготівкові форми розрахунків за шкільні обіди. Продаж їжі здійснюватиметься коштом батьків.
Пропозиції КМДА обговорено з головами та начальниками управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій. Дата впровадження нової моделі поки що не оголошена.
Нагадаємо, депутат Сергій Тригубенко запропонував посилити тендерні вимоги до постачальників продуктів у школи та садочки. Зміни, які потрібно внести до нормативних актів України, він скерував на розгляд Кабінету міністрів України.