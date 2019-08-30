В столичных школах и детсадах введут сертифицированное питание
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Все коммунальные предприятия, которые организуют питание в школах Киева, получили специальные сертификаты о внедрении системы безопасности питания - НАССР. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Он уточнил, что на очереди - коммунальные предприятия, которые кормят детсады. Они полностью перейдут на международную систему безопасности питания до 20 сентября, рассказал Мондриевский.
Также, по его словам, уже наработан новый порядок, который должен установить жесткие правила работы коммунальных предприятий и усилить контроль за организацией детского питания во всех образовательных учреждениях столицы.
Напомним, МОЗ предлагает увеличить предельно допустимую дозу свинца в детском питании.
Всего, по данным экспертов, отечественные производители часто скрывают использование вредных веществ в продуктах питания. В частности, речь идет о пальмовом масле, которое, как правило, используют в молочной и кондитерской промышленности.
Кроме того, пальмовое масло добавляют ко многим продуктам детского питания, в том числе - и молочные смеси для младенцев.
О готовности поддержать запрет использования пальмового масла в продуктах питания еще год назад заявила Европейская бизнес ассоциация.
Отреагировав на такую позицию ЕБА, политик Сергей Тригубенко отметил, что если и допускать "пальму" в продуктах для взрослых, то с "детским питанием компромиссов быть не должно".