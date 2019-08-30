У столичних школах та дитсадках запровадять сертифіковане харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Усі комунальні підприємства, які організовують харчування у школах Києва, отримали спеціальні сертифікати про впровадження системи безпечності харчування – НАССР. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Він уточнив, що на черзі — комунальні підприємства, що харчують дитсадки. Вони повністю перейдуть на міжнародну систему безпечності харчування до 20 вересня, розповів Мондриївський.
Також, за його словами, вже напрацьований новий порядок, який має встановити жорсткі правила роботи комунальних підприємств та посилити контроль за організацією дитячого харчування у всіх освітніх закладах столиці.
Нагадаємо, МОЗ пропонує збільшити гранично допустиму дозу свинцю в дитячому харчуванні.
Загалом, за даними експертів, вітчизняні виробники часто приховують використання шкідливих речовин в продуктах харчування. Зокрема, йдеться про пальмову олію, яку, як правило, використовують у молочній і кондитерській промисловості.
Крім того, пальмову олію додають до багатьох продуктів дитячого харчування, в тому числі — і молочні суміші для немовлят.
Про готовність підтримати заборону використання пальмової олії в продуктах харчування ще рік тому заявила Європейська бізнес асоціація.
Відреагувавши на таку позицію ЄБА, політик Сергій Тригубенко зазначив, що якщо і допускати "пальму" в продуктах для дорослих, то з "дитячим харчуванням компромісів бути не повинно".