МОЗ пропонує збільшити гранично-допустиму дозу свинцю в дитячому харчуванні

Документ регулює гранично допустимий вміст у продуктах харчування таких речовин, як нітрати, ртуть, свинець, кадмій. Йдеться як про імпортні продукти, так і про ті, які виробляються в Україні.

Так, згідно з документом, в групі "нітрати" з 3 до 3,5 тис. мг на кг зросла допустима концентрація NO3 в свіжому шпинаті, і з 3 до 5 тис. мг на кг - в салаті-латук.

Доза допустимого свинцю в дитячому харчуванні також зросла. Наприклад, в сухих молочних сумішах з 0,02 до 0,05 мг на кг.

З 0,4 до 1 мг на кг збільшиться максимально допустимий вміст ртуті в рибі окремих видів.

У МОЗ нагадали, що попередня редакція регламенту була затверджена Міністерством охорони здоров'я в травні 2013 року.

Нагадаємо, за даними експертів, вітчизняні виробники часто приховують використання шкідливих речовин в продуктах харчування. Зокрема, йдеться про пальмову олію, яку, як правило, використовують у молочній і кондитерській промисловості.

Крім того, пальмову олію додають до багатьох продуктів дитячого харчування, в тому числі - і молочні суміші для немовлят.

Про готовність підтримати заборону використання пальмової олії в продуктах харчування ще рік тому заявила Європейська Бізнес Асоціація.

Відреагувавши на таку позицію ЄБА, політик Сергій Тригубенко зазначив, що якщо і допускати "пальму" в продуктах для дорослих, то з "дитячим харчуванням компромісів бути не повинно".