МОЗ предлагает увеличить предельно-допустимую дозу свинца в детском питании
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство здравоохранения Украины пересмотрело лимиты на содержание вредных веществ в продуктах питания. Проект приказа с новыми нормами чиновники обнародовали на официальном сайте ведомства 31 июля, передает УНН со ссылкой на сайт министерства.
Документ регулирует предельно допустимое содержание в продуктах питания таких веществ, как нитраты, ртуть, свинец, кадмий. Речь идет как об импортных продуктах, так и о тех, которые производятся в Украине.
Так, согласно документу, в группе "нитраты" с 3 до 3,5 тыс. мг на кг выросла допустимая концентрация NO3 в свежем шпинате, и с 3 до 5 тыс. мг на кг - в салате-латук.
Доза допустимого свинца в детском питании также выросла. К примеру, в сухих молочных смесях с 0,02 до 0,05 мг на кг.
С 0,4 до 1 мг на кг увеличится максимально допустимое содержание ртути в рыбе отдельных видов.
В МОЗ напомнили, что предыдущая редакция регламента была утверждена Минздравом в мае 2013 года.
Напомним, по данным экспертов, отечественные производители часто скрывают использование вредных веществ в продуктах питания. В частности, речь идет о пальмовом масле, которое, как правило, используют в молочной и кондитерской промышленности.
Кроме того, пальмовое масло добавляют во многие продукты детского питания, в том числе - и молочные смеси для младенцев.
О готовности поддержать запрет использования пальмового масла в продуктах питания еще год назад заявила Европейская Бизнес Ассоциация.
Отреагировав на такую позицию ЕБА, политик Сергей Тригубенко отметил, что если и допускать "пальму" в продуктах для взрослых, то с "детским питанием компромиссов быть не должно".