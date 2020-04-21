У столичных наркоторговцев изъяли более 50 кг метадона на 2 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По результатам совместной спецоперации прокуратуры города Киева и Национальной полиции Украины разоблачена и ликвидирована мощная наркоорганизация, члены которой причастны к массовому производству и сбыту на территории Киева и Киевской области особо опасного вещества метадон. Правоохранители изъяли наркотическое средство на сумму около 2 миллионов долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Так, во вторник, 21 апреля, в ходе спецоперации проведено около 70 одновременных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки, а также в двух нарколабораториях, расположенных в городе Киеве и Киевской области.
"Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около 2 млн долларов США, что является крупнейшей партией психотропных веществ, изъятых за последние годы, около 500 л прекурсоров, оборудование, которое использовалось для изготовления наркотического средства, а также мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки и другие вещественные доказательства. По результатам проведения следственных действий в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 13 участников преступной группировки", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В селе в Полтавской области разоблачили наркопритон
Отмечается, что среди задержанных двое организаторов, один из которых оказался бывшим сотрудником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел, лица, обеспечивающие деятельность нарколабораторий, и фасовщики.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест.
Добавим, что уголовное производство расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
Ранее УНН писал, что в Киеве у наркоторговца изъяли АК-47 и кокаин на 4 млн гривен.