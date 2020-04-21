У столичных наркоторговцев изъяли более 50 кг метадона на 2 млн долларов

КИЕВ. 21 апреля. УНН. По результатам совместной спецоперации прокуратуры города Киева и Национальной полиции Украины разоблачена и ликвидирована мощная наркоорганизация, члены которой причастны к массовому производству и сбыту на территории Киева и Киевской области особо опасного вещества метадон. Правоохранители изъяли наркотическое средство на сумму около 2 миллионов долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.