У столичних наркоторговців вилучили понад 50 кг метадону на 2 млн доларів

КИЇВ. 21 квітня. УНН. За результатами спільної спецоперації прокуратури міста Києва та Національної поліції України викрито та ліквідовано потужну наркоорганізацію, члени якої причетні до масового виробництва та збуту на території Києва та Київської області особливо небезпечної речовини метадон. Правоохоронці вилучили наркотичного засобу на суму близько 2 мільйонів доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.