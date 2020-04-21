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У столичних наркоторговців вилучили понад 50 кг метадону на 2 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. За результатами спільної спецоперації прокуратури міста Києва та Національної поліції України викрито та ліквідовано потужну наркоорганізацію, члени якої причетні до масового виробництва та збуту на території Києва та Київської області особливо небезпечної речовини метадон. Правоохоронці вилучили наркотичного засобу на суму близько 2 мільйонів доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Так, у вівторок, 21 квітня, у ході спецоперації проведено близько 70 одночасних обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах учасників злочинного угруповання, а також у двох нарколабораторіях, розташованих у місті Києві та Київській області.

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 50 кг метадону вартістю близько 2 млн доларів США, що є найбільшою партію психотропних речовин, вилучених за останні роки, близько 500 л прекурсорів, обладнання, яке використовувалися для виготовлення наркотичного засобу, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази. За результатами проведення слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України затримано 13 учасників злочинного угруповання", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серед затриманих двоє організаторів, один з яких виявився колишнім працівником відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ, особи, які забезпечували діяльність нарколабораторій, та фасувальники.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів. На вилучені речові докази та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.

Додамо, що кримінальне провадження розслідується за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Раніше УНН писав, що у Києві у наркоторговця вилучили АК-47 та кокаїну на 4 млн гривень.

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