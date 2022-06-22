В сточных водах Лондона обнаружены следы вируса полиомиелита
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Следы вируса полиомиелита были обнаружены во время плановой проверки сточных вод в Лондоне, в результате чего Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании объявило об инциденте на национальном уровне (UK Health Security Agency, UKHSA), пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Как сообщается, представители здравоохранения обеспокоены возможностью распространения вируса, однако отмечают, что риск для населения крайне низкий.
Несколько близкородственных вирусов полиомиелита были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в период с февраля по май. Он продолжал развиваться и в настоящее время классифицируется как "вакцинопродуцируемый" полиовирус типа 2 (VDPV2).
Официальные лица считают, что произошло распространение между тесно связанными между собой людьми, предположительно родственниками, на северо-востоке Лондона.
В ходе расследований эксперты попытаются установить степень передачи вируса и определить, где он может происходить, сообщает издание.
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Последний случай заражения диким полиовирусом в Великобритании был подтвержден в 1984 году, страна была объявлена свободной от вируса в 2003 году.