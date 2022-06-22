У стічних водах Лондона виявили сліди вірусу поліомієліту

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Як повідомляється, представники охорони здоров'я стурбовані щодо можливості поширенням вірусу, проте наголошують, що ризик для населення є вкрай низьким.

Декілька близькоспоріднених вірусів поліомієліту було виявлено у зразках стічних вод, взятих у період з лютого по травень. Він продовжував розвиватися і в даний час класифікується як "вакцинопродукований" поліовірус типу 2 (VDPV2).

Офіційні особи вважають, що сталося поширення між тісно пов'язаними між собою людьми, імовірно, родичами на північному сході Лондона.

Під час розслідувань експерти спробують встановити ступінь передачі вірусу та визначити, де він може відбуватися, повідомляє видання.

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Останній випадок зараження диким поліовірусом у Великій Британії був підтверджений у 1984 році, країна була оголошена вільною від вірусу в 2003 році.