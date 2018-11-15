В старом расколотом дереве соорудили часовню
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В старинном селе Порудном (Калиновка) во Львовской области, известном еще с княжеских времен, на распутье стоит удивительная часовня. Она выстроена в огромном дупле старого дерева, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Издание отмечает, что очевидно в дерево попала молния и оно выгорело, потому что на коре видны следы огня.
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"Селяне обустроили в нем алтарь, установили крест и колокол. Дерево стянуто несколькими стальными обручами, впоследствии рядом построили новую большую часовню", - говорится в сообщении.
Неподалеку была крыивка в которой были убиты семь повстанцев. Говорят, что в часовне есть список местных, кто положил голову за Украину, отмечает издание.