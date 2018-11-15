У старому розчахнутому дереві вимурували каплицю

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У старовиному селі Порудному (Калинівка) у Львівській області, знаному ще з княжих часів, на роздоріжжі стоїть дивовижна капличка. Вона вимурована у велетенському дуплі старезного дерева, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Видання відзначає, що очевидно в дерево влучила блискавка і воно вигоріло, бо на корі видно сліди вогню.

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"Селяни облаштували в ньому вівтар, встановили хрест і дзвін. Дерево стягнуте кількома сталевими обручами, Згодом поруч збудували нову більшу каплицю", - йдеться у повідомленні.

Неподалік знаходилась криївка в якій було замордовано сімох повстанців. Кажуть, що в каплиці є список усіх тутешніх, хто поклав голову за Україну, відзначає видання. 

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