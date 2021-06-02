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В стане соперника: основной голкипер сборной Нидерландов пропустит Евро-2020

Киев • УНН

 • 17430 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Вратарь сборной Нидерландов Яспер Силлессен не поможет национальной команде на чемпионате Европы, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным, информирует УНН со ссылкой на сайт Королевской федерации футбола Нидерландов.

В стане соперника: основной голкипер сборной Нидерландов пропустит Евро-2020

Детали

Результат теста страж ворот получил в конце мая и отправился на самоизоляцию. Наставник Франк де Бур принял решение исключить голкипера из заявки на Евро-2020.

Вместо Силлессена на Евро отправится вратарь "АЗ" Марк Бизот, который ранее был исключен из заявки. Также в заявочном листе Нидерландов находятся вратарь "Норвича" Тим Крул и Мартен Стекеленбург из "Аякса".

Дополнение

Нидерланды являются первым соперником сборной Украины на чемпионате Европы. Команда де Бура сыграет против "сине-желтых" 13 июня в Амстердаме.

Ранее стало известно, что ведущий защитник Нидерландов пропустит Евро-2020.

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