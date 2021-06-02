У стані суперника: основний голкіпер збірної Нідерландів пропустить Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Воротар збірної Нідерландів Яспер Сіллессен не допоможе національній команді на чемпіонаті Європи, оскільки його тест на коронавірус виявився позитивним, інформує УНН з посиланням на сайт Королівської федерації футболу Нідерландів.
Деталі
Результат тесту страж воріт отримав наприкінці травня і відправився на самоізоляцію. Наставник Франк де Бур ухвалив рішення виключити голкіпера із заявки на Євро-2020.
Замість Сіллессена на Євро відправиться воротар "АЗ" Марк Бізот, який раніше був виключений із заявки. Також в заявочному листі Нідерландів присутні воротар "Норвіча" Тім Крул і Мартен Стекеленбург з "Аякса".
Доповнення
Нідерланди є першим суперником збірної України на чемпіонаті Європи. Команда де Бура зіграє проти "синьо-жовтих" 13 червня в Амстердамі.
Раніше стало відомо, що провідний захисник Нідерландів пропустить Євро-2020.