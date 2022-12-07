В Стамбуле презентовали первый турецкий электрокар

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“Турецкий автомобиль собственного производства TOGG дебютировал в аэропорту Стамбула. Автомобиль, который был выставлен в зале международных рейсов аэропорта Стамбула, привлек большое внимание отечественных и иностранных пассажиров, - говорится в сообщении.

Как отмечается, автомобиль будет выставлен для досмотра в течение месяца.

По отзывам, некоторые задумались над покупкой такого авто.

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