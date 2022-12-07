В Стамбуле презентовали первый турецкий электрокар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Компания Togg, готовящаяся к запуску своего первого электрического внедорожника C SUV, выставила в международном аэропорту Стамбула свой концепт-кар, который она называет "Concept Smart Device". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Türk.
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“Турецкий автомобиль собственного производства TOGG дебютировал в аэропорту Стамбула. Автомобиль, который был выставлен в зале международных рейсов аэропорта Стамбула, привлек большое внимание отечественных и иностранных пассажиров, - говорится в сообщении.
Как отмечается, автомобиль будет выставлен для досмотра в течение месяца.
По отзывам, некоторые задумались над покупкой такого авто.
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