У Стамбулі презентували перший турецький електрокар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Компанія Togg, яка готується до запуску свого першого електричного позашляховика C SUV, виставила в міжнародному аеропорту Стамбула свій концепт-кар, який вона називає "Concept Smart Device". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Türk.
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“Турецький автомобіль власного виробництва TOGG дебютував в аеропорту Стамбула. Автомобіль, який був виставлений у залі міжнародних рейсів аеропорту Стамбула, привернув велику увагу вітчизняних та іноземних пасажирів”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, автомобіль буде виставлений для огляду протягом місяця.
За відгуками, дехто задумався над покупкою такого авто.
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