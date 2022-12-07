У Стамбулі презентували перший турецький електрокар

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“Турецький автомобіль власного виробництва TOGG дебютував в аеропорту Стамбула. Автомобіль, який був виставлений у залі міжнародних рейсів аеропорту Стамбула, привернув велику увагу вітчизняних та іноземних пасажирів”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, автомобіль буде виставлений для огляду протягом місяця.

За відгуками, дехто задумався над покупкою такого авто.

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