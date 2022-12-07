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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Стамбулі презентували перший турецький електрокар

У Стамбулі презентували перший турецький електрокар

Київ • УНН

 • 1112824 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Компанія Togg, яка готується до запуску свого першого електричного позашляховика C SUV, виставила в міжнародному аеропорту Стамбула свій концепт-кар, який вона називає "Concept Smart Device". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Türk.

Цитата

“Турецький автомобіль власного виробництва TOGG дебютував в аеропорту Стамбула. Автомобіль, який був виставлений у залі міжнародних рейсів аеропорту Стамбула, привернув велику увагу вітчизняних та іноземних пасажирів”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, автомобіль буде виставлений для огляду протягом місяця.

За відгуками, дехто задумався над покупкою такого авто.

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