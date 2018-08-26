В Стамбуле полиция разогнала акцию "субботних матерей", есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Полиция Стамбула в субботу, 25 августа, жестко разогнала традиционную мирную акцию так называемых "субботних матерей". Об этом сообщает DW, передает УНН.
Как сообщает издание, против женщин, принявших участие в демонстрации, были применены водометы и слезоточивый газ. 47 участников еженедельной акции, проходившей в 700-й раз, были задержаны.
По данным социальных сетей, среди задержанных оказалась и 82-летняя Эмине Окач. Женщину уже арестовывали на аналогичной акции в 1997 году, через два года после исчезновения ее сына, который находился в следственном изоляторе.
Акции "субботних матерей" имеют целью привлечь внимание к судьбе их родственников, арестованных в 1980-е - 1990-е годы и бесследно пропавших. Эти события связаны с вооруженным противостоянием официальной Анкары и активистов Рабочей партии Курдистана (PПK). Судьба пропавших сторонников PПK никогда официально не расследовалось.
Напомним, в РФ на Красной площади сотрудники полиции задержали Сергея Шарова-Делоне, Анну Красовицкий и Леонида Гозмана, участников акции, посвященной пятидесятилетию "Демонстрации семерых".