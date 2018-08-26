У Стамбулі поліція розігнала акцію "суботніх матерів", є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Поліція Стамбула в суботу, 25 серпня, жорстко розігнала традиційну мирну акцію так званих "суботніх матерів". Про це повідомляє DW, передає УНН.
Як повідомляє видання, проти жінок, які взяли участь в демонстрації, були застосовані водомети і сльозогінний газ. 47 учасниць щотижневої акції, що проходила в 700-й раз, були затримані.
За даними соціальних мереж, серед затриманих виявилася і 82-річна Еміне Окач. Жінку вже заарештовували на аналогічній акції в 1997 році, через два роки після зникнення її сина, який перебував у слідчому ізоляторі.
Акції "суботніх матерів" мають на меті привернути увагу до долі їх родичів, заарештованих в 1980-і - 1990-і роки і безслідно зниклих. Ці події пов'язані з збройним протистоянням офіційної Анкари і активістів Робітничої партії Курдистану (PПK). Доля зниклих прихильників PПK ніколи офіційно не розслідувалася.
Нагадаємо, у РФ на Красній площі співробітники поліції затримали Сергія Шарова-Делоне, Анну Красовицьку і Леоніда Гозмана, учасників акції, присвяченій п’ятдесятиріччю “Демонстрації сімох”.