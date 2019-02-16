В США заявили, что видят Украину своим надежным партнером

"Он (Майк Пенс - ред.) в самом начале отметил, что Украина является надежным и стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. Мы твердо рассчитываем на сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, в том числе и по поставкам Украины всех видов вооружения, после того как мы приняли закон, который позволяет Министерству обороны напрямую обеспечить поставки оружия. Мы договорились о том, что и на Генеральной ассамблее ООН во время дебатов по оккупированным территориям, и в международных организациях твердая поддержка Украины будет продолжена", - сообщил Петр Порошенко.



Как сообщал УНН, США одобрили наибольшие продажи оборонительного оружия для Украины в ответ на попытки России перекроить международные границы.

Ранее УНН сообщал, что, по словам Порошенко, первые годы войны Украина имела эмбарго на поставки оружия со всего мира.

Как сообщал УНН, 2 марта 2018 года США подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.



Украинские военные начали работать с Javelin с 2 мая. Однако ВСУ будут использовать Javelin исключительно в случае провокаций или наступления боевиков на Донбассе.