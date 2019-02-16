У США заявили, що бачать Україну своїм надійним партнером

"Він (Майк Пенс – ред.) на самому початку наголосив на тому, що Україна є надійним і стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки. Ми твердо розраховуємо на співпрацю, в тому числі в оборонній сфері, в тому числі і щодо постачання Україні всіх видів озброєння, після того як ми прийняли закон, який дозволяє Міністерству оброни напряму забезпечити постачання зброї. Ми домовилися про те, що і на Генеральній асамблеї ООН під час дебатів по окупованих територіях, і в міжнародних організаціях тверда підтримка України буде продовжена", - повідомив Петро Порошенко.



Як повідомляв УНН, США схвалили найбільші продажі оборонної зброї для України у відповідь на намагання Росії перекроїти міжнародні кордони.

Раніше УНН повідомляв, що, за словами Порошенка, перші роки війни Україна мала ембарго на постачання зброї з усього світу.

Як повідомляв УНН, 2 березня 2018 року Сполучені Штати Америки підтвердили передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.



Українські військові почали працювати з Javelin з 2 травня. Однак ЗСУ будуть використовувати Javelin винятково у разі провокацій чи наступу бойовиків на Донбасі.