В США заверили, что пока украинские моряки в неволе - встреч с русскими не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Вице-президент США Майк Пенс на полях Мюнхенской конференции по безопасности заверил Президента Петра Порошенко, что руководство Соединенных Штатов отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии России против Украины, и не возобновит контакты с русскими, пока Кремль не отпустит украинских моряков, захваченных на Азове. Об этом Президент написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Во время встречи с вице-президентом США на Мюнхенской конференции получил заверения от Майка Пенса, что руководство Соединенных Штатов отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии России против Украины. И пока РФ не отпустит наших моряков - встреч не будет", - написал Порошенко.
По его словам, нет ни одной международной встречи на высшем уровне, где он бы не призывал мировых лидеров по обеспечению выполнения требований Украины в РФ: немедленно вернуть украинских моряков домой, вернуть украинские боевые катера и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.
"Наши ребята-моряки героически держатся. Несмотря на давление, все они заявляют об отсутствии каких-либо прав в РФ судить их в российском суде. Украина своих не кидает. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы вернуть наших ребят домой", - отметил Президент.
Напомним, вице-президент США Майк Пенс на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина является надежным и стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки.
Кроме того, по его словам, США одобрили наибольшие продажи оборонительного оружия для Украины в ответ на попытки России перекроить международные границы.
Во время встречи с вице-президентом США на Мюнхенской конференции получил заверения от @mike_pence , что руководство Соединенных Штатов отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии России против Украины. И пока РФ не отпустит наших моряков - встреч не будет- Петр Порошенко (@poroshenko) 19 февраля 2019 г.