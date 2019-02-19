У США запевнили, що доки українські моряки в неволі – зустрічей з росіянами не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Віце-президент США Майк Пенс на полях Мюнхенської конференції з безпеки запевнив Президента Петра Порошенка, що керівництво Сполучених Штатів скасувало усі зустрічі з представниками РФ через акт агресії Росії проти України, і не відновить контакти з росіянами, поки Кремль не відпустить українських моряків, захоплених на Азові. Про це Президент написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Під час зустрічі з Віце-президентом США на Мюнхенській конференції отримав запевнення від Майка Пенса, що керівництво Сполучених Штатів скасувало усі зустрічі з представниками РФ через акт агресії Росії проти України. І поки РФ не відпустить наших моряків — зустрічей не буде“, — написав Порошенко.
За його словами, немає жодної міжнародної зустрічі на найвищому рівні, де він би не закликав світових лідерів щодо забезпечення виконання вимог України до РФ: негайно повернути українських моряків додому, повернути українські бойові катери та забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.
“Наші хлопці-моряки героїчно тримаються. Не зважаючи на тиск, усі вони заявляють про відсутність будь-яких прав у РФ судити їх у російському суді. Україна своїх не кидає. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб повернути наших хлопців додому”, — зазначив Президент.
Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Україна є надійним і стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки.
Крім того, за його словами, США схвалили найбільші продажі оборонної зброї для України у відповідь на намагання Росії перекроїти міжнародні кордони.
Під час зустрічі з Віце-президентом США на Мюнхенській конференції отримав запевнення від @mike_pence, що керівництво Сполучених Штатів скасувало усі зустрічі з представниками РФ через акт агресії Росії проти України. І поки РФ не відпустить наших моряків — зустрічей не буде— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 февраля 2019 г.