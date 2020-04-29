В США зафиксирован первый случай заражения собаки коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
До этого единственный случай подобного заражения был зафиксирован в Южной Корее. Ученые считают, что вирус может передаваться человеком домашним животным.
Данных о том, что люди сами могут заразиться от своих питомцев, пока нет.
Напомним, в США количество больных COVID-19 уже перевалило за миллион человек.