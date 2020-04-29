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У США зафіксовано перший випадок зараження собаки коронавірусом

У США зафіксовано перший випадок зараження собаки коронавірусом

Київ • УНН

 • 15257 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. У США зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом собаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

До цього єдиний випадок подібного зараження був зафіксований в Південній Кореї. Вчені вважають, що вірус може передаватися людиною домашнім тваринам.

Даних про те, що люди самі можуть заразитися від своїх вихованців, поки немає.

Нагадаємо, у США кількість хворих на COVID-19 вже перевалила за мільйон осіб.

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