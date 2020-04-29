У США зафіксовано перший випадок зараження собаки коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У США зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом собаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
До цього єдиний випадок подібного зараження був зафіксований в Південній Кореї. Вчені вважають, що вірус може передаватися людиною домашнім тваринам.
Даних про те, що люди самі можуть заразитися від своїх вихованців, поки немає.
Нагадаємо, у США кількість хворих на COVID-19 вже перевалила за мільйон осіб.