В США признали деятельность соратника Путина угрозой нацбезопасности

В пятницу законодатели от обеих партий в Палате представителей единогласно поддержали резолюцию, принятую ранее сенаторами в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Согласно резолюции, деятельность Пригожина и связанных с ним компаний представляет собой угрозу для США по множеству причин, включая тот факт, что российский бизнесмен является предполагаемым владельцем частной военной компании (ЧВК) Вагнера, наемники которой принимают незаконное участие в боевых действиях по всему миру, включая Украину, Сирию и Ливию. Также Пригожин владеет Агентством интернет-исследований и другими структурами, вовлеченными во вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Авторы резолюции напоминают, что 7 февраля 2018 года наемники ЧВК Вагнера возглавили вооруженное нападение на американских военных возле города Дейр-эз-Зур на востоке Сирии, что спровоцировало контратаку со стороны США. Кроме того, финансируемые Пригожиным наемники поддержали Халифу Хафтара и его “Ливийскую национальную армию”, вооружив боевиков в нарушение эмбарго ООН.

Как сообщал УНН, Европейский совет ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного в СМИ как “повар Путина”, за участие в действиях, которые угрожают миру, безопасности или стабильности Ливии.