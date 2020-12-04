У США визнали діяльність соратника Путіна загрозою нацбезпеці

У п’ятницю законодавці від обох партій в Палаті представників одноголосно підтримали резолюцію, прийняту раніше сенаторами щодо російського бізнесмена Євгена Пригожина.

Згідно з резолюцією, діяльність Пригожина і пов’язаних з ним компаній є загрозою для США по безлічі причин, включаючи той факт, що російський бізнесмен є передбачуваним власником приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, найманці якій беруть участь у бойових діях по всьому світу, включаючи Україну, Сирію і Лівію. Також Пригожин володіє Агентством інтернет-досліджень та іншими структурами, залученими під втручання в президентські вибори в США в 2016 році.

Автори резолюції нагадують, що 7 лютого 2018 року найманці ПВК Вагнера очолили збройний напад на американських військових біля міста Дейр-ез-Зур на сході Сирії, що спровокували контратаку з боку США. Крім того, найманці, що фінансуються Пригожиним, підтримали Халіфа Хафтара і його “Лівійську національну армію”, озброївши бойовиків в порушення ембарго ООН.

Як повідомляв УНН, Європейська рада ввела санкції проти російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого в ЗМІ як “кухар Путіна”, за участь в діях, які загрожують миру, безпеці та стабільності Лівії.