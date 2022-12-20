В США изъято достаточно фентанила, чтобы можно было убить всех американцев в 2022 году

Детали

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) заявило, что в течение года оно изъяло 50,6 миллиона поддельных рецептурных таблеток с добавлением фентанила и 10 000 фунтов порошка фентанила, то есть «более 379 миллионов потенциально смертельных доз».

DEA заявило, что фентанил, который десять лет назад вызывал лишь небольшую часть смертей от передозировки, сейчас является «самой смертоносной наркоугрозой, с которой сталкивается страна».

«Это искусственный опиоид, вызывающий сильное привыкание, который в 50 раз сильнее героина. Всего два миллиграмма фентанила, небольшое количество, которое помещается на кончике карандаша, считается потенциально смертельной дозой», - говорится в сообщении.

По официальным данным, этот наркотик стал основной причиной более 107 000 смертей от передозировки в Соединенных Штатах с июля 2021 года по июнь 2022 года.

Благодаря своей низкой цене и относительной простоте производства фентанил вытеснил рецептурные опиоиды и героин на рынке незаконных наркотиков.

Управление по борьбе с наркотиками заявило, что основными источниками фентанила в Соединенных Штатах являются мексиканские наркокартели Синалоа и Халиско. Их фентанил производится в Мексике с использованием химикатов, которые «в основном поставляются из Китая». Наркотик широко распространяется в виде поддельных лекарств, отпускаемых по рецепту, таких как Percocet, OxyContin и Xanax.

Около 60 процентов поддельных лекарств с добавлением фентанила, протестированных DEA, содержали потенциально смертельные дозы фентанила.