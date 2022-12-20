У США вилучено достатньо фентанілу, щоб можна було вбити всіх американців у 2022 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Правоохоронні органи США вилучили більш ніж достатньо фентанілу, яким можна було б убити всіх американців у 2022 році, заявило Управління боротьби з наркотиками, наголосивши на серйозній загрозі смертельного штучного опіоїду, передає УНН з посиланням на CNN.
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Управління боротьби з наркотиками (DEA) заявило, що протягом року воно вилучило 50,6 мільйона підроблених рецептурних таблеток з додаванням фентанілу та 10 000 фунтів порошку фентанілу, тобто «понад 379 мільйонів потенційно смертельних доз».
DEA заявило, що фентаніл, який десять років тому викликав лише невелику частину смертей від передозування, наразі є «найсмертоноснішою наркозагрозою, з якою стикається країна».
«Це штучний опіоїд, що викликає сильне звикання, який у 50 разів сильніший за героїн. Усього два міліграми фентанілу, невелика кількість, яка вміщується на кінчику олівця, вважається потенційно смертельною дозою», - йдеться у повідомленні.
За офіційними даними, цей наркотик став основною причиною понад 107 000 смертей від передозування у Сполучених Штатах з липня 2021 року до червня 2022 року.
Завдяки своїй низькій ціні та відносній простоті виробництва фентаніл витіснив рецептурні опіоїди та героїн на ринку незаконних наркотиків.
Управління боротьби з наркотиками заявило, що основними джерелами фентанілу в Сполучених Штатах є мексиканські наркокартелі Сіналоа і Халіско. Їх фентаніл виробляється в Мексиці з використанням хімікатів, які «в основному поставляються з Китаю». Наркотик широко поширюється у вигляді підроблених ліків, що відпускаються за рецептом, таких як Percocet, OxyContin та Xanax.
Близько 60 відсотків підроблених ліків з додаванням фентанілу, які були протестовані DEA, містили потенційно смертельні дози фентанілу.