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В США отказались от помощи силам сопротивления "Талибана" в Панджшере

В США отказались от помощи силам сопротивления "Талибана" в Панджшере

Киев  •  УНН

 • 27464 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Военная миссия США в Афганистане полностью завершена, речи о военной поддержке сопротивления "Талибана" в Панджершской долине не идет. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, трансляцию вел YouTube-канал PBS News, передает УНН.

Цитата

“Военная миссия США в Афганистане закончена”, — ответил Кирби на вопрос о том, могут ли американцы предоставить поддержку противникам талибов, которые намерены организовать вооруженное сопротивление в Панджершском ущелье и просят о помощи международное сообщество.

При этом он допустил точечные операции для предотвращения террористических угроз Соединенным Штатам. “Но это иное, нежели иметь долгосрочную военную миссию в Афганистане”, — уточнил он.

Детали

Спикеру Белого дома Джен Псаки на брифинге также задавали аналогичный вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон какие-то контакты и предоставляет ли поддержку силам сопротивления. “Мне нечего сообщить по нашему взаимодействию с ними”, — ответила тогда она.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

Единственной неподконтрольной талибам провинцией в Афганистане до сих пор остается Панджшер. Там сконцентрировались силы антиталибского народного сопротивления. 22 августа талибы предъявили ополченцам ультиматум и потребовали передать “Талибана” контроль над регионом, предупредив, что готовятся к атаке на регион. 23 августа стало известно, что талибы начали окружать силы сопротивления. С этого времени уже происходили столкновения. 30 августа “Талибан” отключил в провинции интернет, перестали работать SIM-карты двух операторов.

1 сентября афганское информационное агентство Bakhtar News Agency без указания источников сообщил, что “Талибан” начал операцию в Панджшере и уже захватил один из районов провинции — Шутул. Представители сопротивления, в свою очередь, сообщали о попытке талибов проникнуть в долину, однако заявили об успешной отражение атаки. “Они понесли много жертв. Не менее 40 из них погибли на поле боя”, говорил представитель сопротивления.

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