У США відмовилися від допомоги силам опору “Талібану” в Панджшері

ukru
17 березня, 19:38 • 102915 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 130966 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 189253 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 159976 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 158147 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164165 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 180677 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150367 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159508 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176196 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 57909 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 46637 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 35739 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 28572 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 66895 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 189255 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 166573 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 263164 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 259127 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 387031 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 64892 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 73259 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 70907 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 102761 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112713 перегляди
Актуальне
У США відмовилися від допомоги силам опору “Талібану” в Панджшері

У США відмовилися від допомоги силам опору “Талібану” в Панджшері

Київ • УНН

 • 27472 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Військова місія США в Афганістані повністю завершена, мови про військову підтримку опору “Талібану” в Панджерській ущелині не йде. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, трансляцію вів YouTube-канал PBS News, передає УНН.

Цитата

“Військова місія США в Афганістані закінчена”, — відповів Кірбі на питання про те, чи можуть американці надати підтримку противникам талібів, які мають намір організувати збройний опір в Панджерській ущелині і просять про допомогу міжнародне співтовариство.

При цьому він допустив точкові операції для запобігання терористичних загроз Сполученим Штатам. “Але це інше, ніж мати довгострокову військову місію в Афганістані”, — уточнив він.

Деталі

Речниці Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу також задавали аналогічне питання про те, чи підтримує Вашингтон якісь контакти і чи надає підтримку силам опору. “Мені нічого повідомити щодо нашої взаємодії з ними”, — відповіла тоді вона.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

Єдиною непідконтрольною талібам провінцією в Афганістані досі залишається Панджшер. Там сконцентрувалися сили антиталібського народного опору. 22 серпня таліби пред’явили ополченцям ультиматум і зажадали передати “Талібану” контроль над регіоном, попередивши, що готуються до атаки на регіон. 23 серпня стало відомо, що таліби почали оточувати сили опору. З цього часу уже відбувалися зіткнення. 30 серпня “Талібан” відключив в провінції інтернет, перестали працювати SIM-карти двох операторів.

1 вересня афганське інформаційне агентство Bakhtar News Agency без зазначення джерел повідомило, що “Талібан” почав операцію в Панджшері та вже захопив один з районів провінції — Шутул. Представники опору, в свою чергу, повідомляли про спробу талібів проникнути в долину, однак заявили про успішну відбиття атаки. “Вони понесли багато жертв. Не менш 40 з них загинули на полі бою”, говорив представник опору.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами