У США відмовилися від допомоги силам опору “Талібану” в Панджшері

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“Військова місія США в Афганістані закінчена”, — відповів Кірбі на питання про те, чи можуть американці надати підтримку противникам талібів, які мають намір організувати збройний опір в Панджерській ущелині і просять про допомогу міжнародне співтовариство.

При цьому він допустив точкові операції для запобігання терористичних загроз Сполученим Штатам. “Але це інше, ніж мати довгострокову військову місію в Афганістані”, — уточнив він.

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Речниці Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу також задавали аналогічне питання про те, чи підтримує Вашингтон якісь контакти і чи надає підтримку силам опору. “Мені нічого повідомити щодо нашої взаємодії з ними”, — відповіла тоді вона.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

Єдиною непідконтрольною талібам провінцією в Афганістані досі залишається Панджшер. Там сконцентрувалися сили антиталібського народного опору. 22 серпня таліби пред’явили ополченцям ультиматум і зажадали передати “Талібану” контроль над регіоном, попередивши, що готуються до атаки на регіон. 23 серпня стало відомо, що таліби почали оточувати сили опору. З цього часу уже відбувалися зіткнення. 30 серпня “Талібан” відключив в провінції інтернет, перестали працювати SIM-карти двох операторів.

1 вересня афганське інформаційне агентство Bakhtar News Agency без зазначення джерел повідомило, що “Талібан” почав операцію в Панджшері та вже захопив один з районів провінції — Шутул. Представники опору, в свою чергу, повідомляли про спробу талібів проникнути в долину, однак заявили про успішну відбиття атаки. “Вони понесли багато жертв. Не менш 40 з них загинули на полі бою”, говорив представник опору.