В США успешно запустили ракету Delta IV
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Компания United Launch Alliance сообщила об успешном пуске ракеты Delta IV со спутником связи WGS-9 во Флориде, передает УНН.
Ракеты была запущена с космодрома на мысе Канаверал.
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Спутник WGS-9 планируется использовать с целью передачи сигналов между США и странами-союзниками.
Так, он создан компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов между военными кораблями, подводными лодками, самолетами, наземными войсками, а также для обеспечения проведения видеоконференции в защищенном режиме и получения метеосводки. К новому спутнику кроме США будет обеспечен доступ для ВС Австралии, Канады, Дании, Новой Зеландии и Люксембурга.
Как сообщал УНН, в Калифорнии запустили ракету-носитель Delta IV со "сверхсекретным" грузом Национального управления военно-космической разведки США (NRO).