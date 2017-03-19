В США успешно запустили ракету Delta IV

Ракеты была запущена с космодрома на мысе Канаверал.

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Спутник WGS-9 планируется использовать с целью передачи сигналов между США и странами-союзниками.

Так, он создан компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов между военными кораблями, подводными лодками, самолетами, наземными войсками, а также для обеспечения проведения видеоконференции в защищенном режиме и получения метеосводки. К новому спутнику кроме США будет обеспечен доступ для ВС Австралии, Канады, Дании, Новой Зеландии и Люксембурга.

Как сообщал УНН, в Калифорнии запустили ракету-носитель Delta IV со "сверхсекретным" грузом Национального управления военно-космической разведки США (NRO).