У США успішно запустили ракету Delta IV
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Компанія United Launch Alliance повідомила про успішний пуск ракети Delta IV зі супутником зв’язку WGS-9 у Флориді, передає УНН.
Ракети була запущена з космодрому на мисі Канаверал.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Космодром для українських ракет збудують в Канаді
Супутник WGS-9 планується використовувати з метою передачі сигналів між США і країнами-союзниками.
Так, він створений компанією Boeing, призначений для передачі сигналів між військовими кораблями, підводними човнами, літаками, наземними військами, а також для забезпечення проведення відеоконференції у захищеному режимі та отримання метеозведення. Доступ до нового супутника крім США буде забезпечений для ВС Австралії, Канади, Данії, Новій Зеландії та Люксембургу.
Як повідомляв УНН, у Каліфорнії запустили ракету-носій Delta IV зі “надсекретним” вантажем Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).