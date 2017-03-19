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У США успішно запустили ракету Delta IV

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Компанія United Launch Alliance повідомила про успішний пуск ракети Delta IV зі супутником зв’язку WGS-9 у Флориді, передає УНН.

Ракети була запущена з космодрому на мисі Канаверал.

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Супутник WGS-9 планується використовувати з метою передачі сигналів між США і країнами-союзниками.

Так, він створений компанією Boeing, призначений для передачі сигналів між військовими кораблями, підводними човнами, літаками, наземними військами, а також для забезпечення проведення відеоконференції у захищеному режимі та отримання метеозведення. Доступ до нового супутника крім США буде забезпечений для ВС Австралії, Канади, Данії, Новій Зеландії та Люксембургу.

Як повідомляв УНН, у Каліфорнії запустили ракету-носій Delta IV зі “надсекретним” вантажем Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Українські Національні Новини

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