В США казнили серийного убийцу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Серийный убийца Гарри Рэй Боулз, который охотился на пожилых геев, был казнен с помощью смертельной инъекцией в штате Флорида в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Перед казнью Боулз ничего не сказал, но в заявлении написал, что ему стыдно за свои поступки.
"Мне жаль, что я нанес столько боли и страданий. Надеюсь, моя смерть облегчает вашу боль. Я хочу сказать своей матери, мне тоже жаль за свои действия. Иметь дело с тем, что твоего сына называют монстром - ужасно. Мне очень жаль. Я никогда не хотел, чтобы это было моей жизнью", - сказал убийца.
Боулз убил шесть человек. Началось все на пляже Дейтона (штат Флорида) убийством Джона Харди Робертса. Затем были жертвы в штатах Мэриленд, Джорджия. В каждом случае убийца оставлял подпись: он затыкал горло жертвам полотенцами, тряпками, туалетной бумагой, листьями и даже секс-игрушками.
Напомним, что в Германии два человека погибли от нападения мужчины на вокзале.