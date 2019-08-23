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У США стратили серійного вбивцю

У США стратили серійного вбивцю

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Серійний вбивця Гаррі Рей Боулз, який полював на геїв страшого віку, був страчений за допомогою смертельною ін’єкцією в штаті Флорида у США. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Перед стратою Боулз нічого не сказав, але в заяві написав, що йому соромно за свої вчинки.

"Мені шкода, що я завдав стільки болю і страждань. Сподіваюся, моя смерть полегшує ваш біль. Я хочу сказати своїй матері, що мені теж шкода за свої дії. Мати справу з тим, що твого сина називають монстром - жахливо. Мені дуже шкода. Я ніколи не хотів, щоб це було моїм життям", - сказав вбивця.

Боулз вбив шістьох людей. Почалось все на пляжі Дейтона (штат Флорида) вбивством Джона Харді Робертса. Потім були жертви в штатах Меріленд, Джорджія. У кожному випадку вбивця мав підпис: він затикав горло жертвам рушниками, ганчірками, туалетним папером, листям та навіть секс-іграшками.

Нагадаємо, що у Німеччині двоє людей загинуло від нападу чоловіка на вокзалі

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