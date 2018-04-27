В США произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: десятки пострадавших

На данный момент обстановка стабильная. Однако, нельзя исключать, что количество жертв может увеличиться.



На месте работают сотрудники спасательной службы. Угрозы для жителей и необходимости эвакуации нет.



Как сообщал УНН, ранее в американском штате Техас произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, в результате которого начался пожар.