В США произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: десятки пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В США в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьюпириор штата Висконсин пострадали, по меньшей мере, 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Time.
На данный момент обстановка стабильная. Однако, нельзя исключать, что количество жертв может увеличиться.
На месте работают сотрудники спасательной службы. Угрозы для жителей и необходимости эвакуации нет.
Как сообщал УНН, ранее в американском штате Техас произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, в результате которого начался пожар.