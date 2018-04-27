У США стався вибух на нафтопереробному заводі: десятки постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У США в результаті вибуху на нафтопереробному заводі в місті Сьюпіріор штату Вісконсін постраждали, щонайменше, 20 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Time.
На даний момент обстановка стабільна. Однак, не можна виключати, що кількість жертв може збільшитися.
На місці працюють співробітники рятувальної служби. Загрози для жителів і необхідності евакуації немає.
Як повідомляв УНН, раніше в американському штаті Техас стався вибух на нафтопереробному заводі, в результаті якого почалася пожежа.