В США по меньшей мере миллион людей должны эвакуироваться из-за приближения урагана "Дориан"

Как сообщили в понедельник в Национальном центре ураганов (NHC), “Дориан” движется на запад и, по прогнозам, будет поражать районы вдоль восточного побережья США. Скорее всего, он останется ураганом 4-й категории при приближении к континентальной части США, но все еще остается “чрезвычайно опасным”, говорит NHC.

Национальный центр ураганов опубликовал предупреждение о вероятности урагана для восточного побережья Флориды. Чиновники во Флориде, Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине объявили чрезвычайную ситуацию в связи с “Дорианом”.

Губернатор Южной Каролины Генри МакМастер и губернатор штата Джорджия Брайан Кемп издали приказ об обязательной эвакуации, который вступит в силу в полдень по местному времени понедельника.

Приказ об эвакуации в Южной Каролине охватывает около 830 000 человек, проживающих в восьми прибрежных странах. В Джорджии около 300 000 человек, живущих к востоку от автомагистрали № 95, получили приказ об эвакуации. Власти Флориды также распорядились об обязательной эвакуации в некоторых уязвимых прибрежных районах.

Как сообщал УНН, на Багамских островах зафиксирована первая смерть — ребенка — из-за урагана “Дориан”.