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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22064 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115455 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126216 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117566 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122855 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151901 просмотра

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В США по меньшей мере миллион людей должны эвакуироваться из-за приближения урагана "Дориан"

В США по меньшей мере миллион людей должны эвакуироваться из-за приближения урагана "Дориан"

Киев  •  УНН

 • 10553 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. По меньшей мере один миллион человек в трех штатах США получили указания об эвакуации, начиная с понедельника, в связи с ураганом “Дориан”, медленным штормом категории 4, который в настоящее время бушует над Багамскими островами. Об этом сообщает Time, передаёт УНН.

Как сообщили в понедельник в Национальном центре ураганов (NHC), “Дориан” движется на запад и, по прогнозам, будет поражать районы вдоль восточного побережья США. Скорее всего, он останется ураганом 4-й категории при приближении к континентальной части США, но все еще остается “чрезвычайно опасным”, говорит NHC.

Национальный центр ураганов опубликовал предупреждение о вероятности урагана для восточного побережья Флориды. Чиновники во Флориде, Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине объявили чрезвычайную ситуацию в связи с “Дорианом”.

Губернатор Южной Каролины Генри МакМастер и губернатор штата Джорджия Брайан Кемп издали приказ об обязательной эвакуации, который вступит в силу в полдень по местному времени понедельника.

Приказ об эвакуации в Южной Каролине охватывает около 830 000 человек, проживающих в восьми прибрежных странах. В Джорджии около 300 000 человек, живущих к востоку от автомагистрали № 95, получили приказ об эвакуации. Власти Флориды также распорядились об обязательной эвакуации в некоторых уязвимых прибрежных районах.

Как сообщал УНН, на Багамских островах зафиксирована первая смерть — ребенка — из-за урагана “Дориан”. 

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