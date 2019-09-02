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У США щонайменше мільйон людей повинні евакуюватися через наближення урагану "Доріан"

У США щонайменше мільйон людей повинні евакуюватися через наближення урагану "Доріан"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Щонайменше один мільйон осіб в трьох штатах США отримали вказівки про евакуацію, починаючи з понеділка, в зв'язку з ураганом "Доріан", повільним штормом категорії 4, який в даний час бушує над Багамськими островами. Про це повідомляє Time, передає УНН.

Як повідомили в понеділок в Національному центрі ураганів (NHC), "Доріан" рухається на захід і, за прогнозами, буде вражати райони уздовж східного узбережжя США. Швидше за все, він залишиться ураганом 4-ї категорії при наближенні до континентальної частини США, але все ще залишається "надзвичайно небезпечним", говорить NHC.

Національний центр ураганів опублікував попередження про ймовірність урагану для східного узбережжя Флориди. Чиновники у Флориді, Джорджії, Південній Кароліні і Північній Кароліні оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з "Доріаном".

Губернатор Південної Кароліни Генрі МакМастер і губернатор штату Джорджія Брайан Кемп видали наказ про обов'язкову евакуацію, який вступить в силу опівдні за місцевим часом понеділка.

Наказ про евакуацію в Південній Кароліні охоплює близько 830 000 осіб, що проживають в восьми прибережних країнах. У Джорджії близько 300 тис. осіб, що живуть на схід від автомагістралі № 95, отримали наказ про евакуацію. Влада Флориди також розпорядилися про обов'язкову евакуацію в деяких вразливих прибережних районах.

Як повідомляв УНН, на Багамських островах зафіксована перша смерть - дитини - через ураган "Доріан".

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