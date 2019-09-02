У США щонайменше мільйон людей повинні евакуюватися через наближення урагану "Доріан"

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Щонайменше один мільйон осіб в трьох штатах США отримали вказівки про евакуацію, починаючи з понеділка, в зв'язку з ураганом "Доріан", повільним штормом категорії 4, який в даний час бушує над Багамськими островами. Про це повідомляє Time, передає УНН.