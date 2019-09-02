Ребенок стал первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. На Багамских островах зафиксирована первая смерть - ребенка - из-за урагана "Дориан", который достиг высшей категории на пути к США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bahamas Press.
Семилетний мальчик погиб на островах Абако, на который обрушилась стихия.
"Первая зарегистрированная смерть из-за урагана Дориан на данный момент подтверждается. Семилетний Лачин Макинтош утонул после того, как его семья попыталась переехать в другой дом. Сестра Макинтоша пропала", - говорится в сообщении.
Напомним, ураган "Дориан" уже обрушился на острова Абако и Большой Багама, где жители заявили, что их дома были подтоплены, а крыши снесены.
Урагану "Дориан" присвоили высшую - пятую категорию. Скорость ветра местами достигает 285 километров в час. Таким образом, он может стать причиной сильных разрушений и представляет опасность для людей.
Уже вечером в понедельник или в ночь с понедельника на вторник ураган "Дориан" может достичь побережья штата Флорида в США.
Губернаторы трех американских штатов - Джорджии, Южной Каролины и Флориды - издали распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов в связи с приближением урагана.