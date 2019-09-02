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Дитина стала першою жертвою урагану "Доріан" на Багамах

Дитина стала першою жертвою урагану "Доріан" на Багамах

Київ • УНН

 • 12927 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. На Багамських островах зафіксована перша смерть - дитини - через ураган "Доріан", який досяг найвищої категорії на шляху до США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bahamas Press.

Семирічний хлопчик загинув на островах Абако, на який обрушилася стихія. 

"Перша зареєстрована смерть через ураган Доріан наразі підтверджується. Семирічний Лачін Макінтош потонув після того, як його родина спробувала переїхати в інший будинок. Сестра Макінтоша зникла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ураган "Доріан" вже обрушився на острови Абако і Великий Багама, де жителі заявили, що їхні будинки були підтоплені, а дахи знесені.

Урагану "Доріан" присвоїли найвищу - 5-у категорію. Швидкість вітру місцями сягає 285 кілометрів на годину. Таким чином, він може стати причиною сильних руйнувань і становить небезпеку для людей.

Уже ввечері у понеділок або в ніч з понеділка на вівторок ураган "Доріан" може досягти узбережжя штату Флорида у США.

Губернатори трьох американських штатів - Джорджії, Південної Кароліни і Флориди - видали розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів прибережних районів у зв'язку з наближенням урагану.

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