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В США продолжают отменять тысячи рейсов в преддверии Рождества из-за зимнего шторма

В США продолжают отменять тысячи рейсов в преддверии Рождества из-за зимнего шторма

Киев • УНН

 • 433002 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В США накануне отменили более 5700 рейсов на фоне сильных зимних штормов, которые нарушили работу аэропортов по всей стране в преддверии Рождества, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Это произошло после того, как в четверг было отменено почти 2700 рейсов. А по состоянию на субботу было отменено чуть более 1000 рейсов, согласно данным сайта отслеживания рейсов FlightAware.

Министр транспорта США Пит Буттиджич сказал CNN, что авиационная система страны "работает с огромным напряжением" из-за двух разных штормов и сильных ветров, затрагивающих аэропорты по всей стране. По словам Буттиджича, в четверг было отменено около 10% рейсов в США.

Еще 10 400 рейсов из США были задержаны в пятницу, в том числе более 40% рейсов American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines - после того, как в четверг было задержано 11 300 рейсов.

Железнодорожная компания Amtrak отменила десятки поездов на Рождество, нарушив планы на праздничные поездки для тысяч человек.

На автомагистралях на Среднем Западе были длительные задержки из-за снежной погоды или аварий, а власти в некоторых частях Индианы, Мичигана, Нью-Йорка и Огайо призвали автомобилистов избегать несущественных поездок.

Чикаго столкнулся с опасно низкими температурами, а холодный ветер достиг минус 31 по Цельсию.

Дополнение

В канун праздничных выходных в США бушуют сильные заморозки.

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