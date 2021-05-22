В США продали рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2

Детали

Уточняется, что стартовая цена письма составила около 400 тыс. долларов.

Формула E=mc2, которая отражает эквивалентность массы и энергии, является одной из самых известных физических формул в мире.

"На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без всякой эрудиции", - такими словами начинается письмо Эйнштейна.

Одностраничное рукописное письмо на немецком языке польскому американскому физику Людвигу Зильберштейну датированно 26 октября 1946 года. Зильберштейн был известным противником некоторых теорий Эйнштейна.

Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме, утверждает, что всего в мире известны только четыре копии формулы, написанные рукой Эйнштейна. Экземпляр, о котором идет речь, был представлен широкой публике впервые. Имя покупателя письма не сообщается.

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