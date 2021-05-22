У США продали рукописний лист Ейнштейна з формулою E=mc2
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Рукописний лист фізика-теоретика Альберта Ейнштейна, що містить його формулу E=mc2, було продано на бостонському аукціоні RR Auction за більш ніж 1,2 мільйона доларів, повідомляється на сайті аукціонного будинку, інформує УНН.
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Уточнюється, що стартова ціна листи становила близько 400 тисяч доларів.
Формула E=mc2, яка відображає еквівалентність маси і енергії, є однією з найвідоміших фізичних формул в світі.
"На Ваше питання можна відповісти виходячи з формули E=mc2 без будь-якої ерудиції", - такими словами починається лист Ейнштейна.
Односторінковий рукописний лист на німецькій мові польському американському фізику Людвігу Зільберштейну датований 26 жовтня 1946 року. Зільберштейн був відомим противником деяких теорій Ейнштейна.
Аукціонний будинок з посиланням на працівників архівів Каліфорнійського технологічного інституту і Єврейського університету в Єрусалимі, стверджує, що всього в світі відомі лише чотири копії цієї формули, написані рукою Ейнштейна. Примірник, про який йде мова, був представлений широкій публіці вперше. Ім'я покупця листа не повідомляється.
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