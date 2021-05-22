У США продали рукописний лист Ейнштейна з формулою E=mc2

Деталі

Уточнюється, що стартова ціна листи становила близько 400 тисяч доларів.

Формула E=mc2, яка відображає еквівалентність маси і енергії, є однією з найвідоміших фізичних формул в світі.

"На Ваше питання можна відповісти виходячи з формули E=mc2 без будь-якої ерудиції", - такими словами починається лист Ейнштейна.

Односторінковий рукописний лист на німецькій мові польському американському фізику Людвігу Зільберштейну датований 26 жовтня 1946 року. Зільберштейн був відомим противником деяких теорій Ейнштейна.

Аукціонний будинок з посиланням на працівників архівів Каліфорнійського технологічного інституту і Єврейського університету в Єрусалимі, стверджує, що всього в світі відомі лише чотири копії цієї формули, написані рукою Ейнштейна. Примірник, про який йде мова, був представлений широкій публіці вперше. Ім'я покупця листа не повідомляється.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аукціон Christie's виставить на продаж дорогоцінності прийомної доньки Наполеона Бонапарта