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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 111633 просмотра

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8 марта, 13:20 • 143365 просмотра

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В США представлена ​​новая резолюция по Украине

В США представлена ​​новая резолюция по Украине

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий представили в палате представителей Конгресса США проект резолюции, которая подтверждает поддержку Соединенными Штатами Америки политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Как, в частности, отмечается в документе, США продолжат поддерживать усилия упомянутых государств, направленных на восстановление территориальной целостности, установление политической независимости и интеграции в европейское сообщество.

Конгрессмены призывают Россию немедленно прекратить оказывать военную поддержку незаконным вооруженным формированиям, действующим на суверенных территориях Украины, Грузии и Молдовы, а также прекратить насильственную и незаконную попытку аннексировать Крым.

Авторы резолюции приветствуют углубление сотрудничества между тремя государствами, направленное на укрепление собственных возможностей в противодействии дестабилизирующей деятельности России, в том числе в сферах безопасности и обороны.

В резолюции выражается позиция Палаты представителей по противодействию реализации проекта газопровода "Северный поток - 2" учитывая его угрозу для безопасности Европы, а также содержится призыв к правительству США оказывать дальнейшую поддержку диверсификации поставок энергетических ресурсов в Европу, в том числе через содействие развитию инфраструктуры для приема сжиженного природного газа.

Как сообщал УНН, в Приднестровье ответили на резолюцию ООН о выводе российских миротворцев.

Украинские Национальные Новости

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