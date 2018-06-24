В США представлена ​​новая резолюция по Украине

Как, в частности, отмечается в документе, США продолжат поддерживать усилия упомянутых государств, направленных на восстановление территориальной целостности, установление политической независимости и интеграции в европейское сообщество.



Конгрессмены призывают Россию немедленно прекратить оказывать военную поддержку незаконным вооруженным формированиям, действующим на суверенных территориях Украины, Грузии и Молдовы, а также прекратить насильственную и незаконную попытку аннексировать Крым.



Авторы резолюции приветствуют углубление сотрудничества между тремя государствами, направленное на укрепление собственных возможностей в противодействии дестабилизирующей деятельности России, в том числе в сферах безопасности и обороны.

В резолюции выражается позиция Палаты представителей по противодействию реализации проекта газопровода "Северный поток - 2" учитывая его угрозу для безопасности Европы, а также содержится призыв к правительству США оказывать дальнейшую поддержку диверсификации поставок энергетических ресурсов в Европу, в том числе через содействие развитию инфраструктуры для приема сжиженного природного газа.



Как сообщал УНН, в Приднестровье ответили на резолюцию ООН о выводе российских миротворцев.