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У США представлено нову резолюцію щодо України

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Група конгресменів від Республіканської та Демократичної партій представили у палаті представників Конгресу США проект резолюції, яка підтверджує підтримку Сполученими Штатами Америки політичного суверенітету і територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу посольства України у США. 

Як, зокрема, зазначається у документі, США продовжать підтримувати зусилля згаданих держав, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, встановлення політичної незалежності та інтеграції у європейську спільноту.

Конгресмени закликають Росію невідкладно припинити надавати військову підтримку незаконним збройним формуванням, які діють на суверенних територіях України, Грузії та Молдови, а також припинити насильницьку і незаконну спробу анексувати Крим.

Автори резолюції вітають поглиблення співробітництва між трьома державами, спрямованого на зміцнення власних спроможностей у протидії дестабілізуючій діяльності Росії, у тому числі в сферах безпеки й оборони.

У резолюції висловлюється позиція Палати представників щодо протидії реалізації проекту газопроводу “Північний потік - 2” з огляду на його загрозу для безпеки Європи, а також міститься заклик до Уряду США надавати подальшу підтримку диверсифікації постачання енергетичних ресурсів в Європу, у тому числі через сприяння розвитку інфраструктури для прийому зрідженого природного газу.

Як повідомляв УНН, у Придністров'ї відповіли на резолюцію ООН про виведення російських миротворців.

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