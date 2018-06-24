У США представлено нову резолюцію щодо України

Як, зокрема, зазначається у документі, США продовжать підтримувати зусилля згаданих держав, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, встановлення політичної незалежності та інтеграції у європейську спільноту.



Конгресмени закликають Росію невідкладно припинити надавати військову підтримку незаконним збройним формуванням, які діють на суверенних територіях України, Грузії та Молдови, а також припинити насильницьку і незаконну спробу анексувати Крим.



Автори резолюції вітають поглиблення співробітництва між трьома державами, спрямованого на зміцнення власних спроможностей у протидії дестабілізуючій діяльності Росії, у тому числі в сферах безпеки й оборони.

У резолюції висловлюється позиція Палати представників щодо протидії реалізації проекту газопроводу “Північний потік - 2” з огляду на його загрозу для безпеки Європи, а також міститься заклик до Уряду США надавати подальшу підтримку диверсифікації постачання енергетичних ресурсів в Європу, у тому числі через сприяння розвитку інфраструктури для прийому зрідженого природного газу.



Як повідомляв УНН, у Придністров'ї відповіли на резолюцію ООН про виведення російських миротворців.