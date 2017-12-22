В США представили законопроект о киберзащите от российского вмешательства

"Безопасность выборов - это национальная безопасность", - подчеркнула сенатор-демократ Эми Клобушар, высокопоставленный член процедурного комитета.

Согласно показаниям официальных лиц, во время предвыборной кампании 2016 системы регистрации избирателей не менее в 21 штате подверглись атакам российских хакеров. Также хакеры взломали четыре связанные с выборами компьютерные системы.

Законопроект о безопасных выборах должен помешать любым будущим попыткам иностранного вмешательства за счет предоставления допуска к секретным материалам представителям власти штатов, которые будут оперативно информировать об иностранном вмешательстве.

Также предусмотрен обмен информацией между федеральными разведывательными органами и избирательными ведомствами штатов.

"Россия атаковала самое сердце нашей демократии, вмешавшись в выборы 2016 года. И Россия вновь попытается это сделать на выборах 2018 года, до которых осталось совсем немного времени. Мы должны действовать сейчас, чтобы укрепить защиту своей избирательной системы от иностранных атак таким способом, который обеспечивает эффективный обмен информацией между избирательными органами и разведкой", - отметила депутат от партии демократов Камала Харрис.

Напомним, в новой стратегии нацбезопасности США Российская Федерация признана угрозой.