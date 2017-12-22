У США представили законопроект про кіберзахист від російського втручання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Група американських сенаторів від обох партій представила законопроект в сфері кібербезпеки, що має запобігти втручанню Росії та інших країн в майбутні вибори в країні. Автори не виключають, що російське втручання у вибори може повторитися, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
“Безпека виборів — це національна безпека”, — підкреслила сенатор-демократ Емі Клобушар, високопоставлений член процедурного комітету.
Згідно зі свідченнями офіційних осіб, під час передвиборчої кампанії 2016 року системи реєстрації виборців не менше ніж в 21 штаті піддалися атакам російських хакерів. Також хакери зламали чотири пов’язані з виборами комп’ютерні системи.
Законопроект про безпечні виборах має перешкодити будь-яким майбутнім спробам іноземного втручання за рахунок надання допуску до секретних матеріалів представникам влади штатів, яких будуть оперативно інформувати про іноземне втручання.
Також передбачено обмін інформацією між федеральними розвідувальними органами і виборчими відомствами штатів.
“Росія атакувала саме серце нашої демократії, втрутившись у вибори 2016 року. І Росія знову спробує це зробити на виборах 2018 року, до яких залишилося зовсім небагато часу. Ми повинні діяти зараз, щоб зміцнити захист своєї виборчої системи від іноземних атак таким способом, який забезпечує ефективний обмін інформацією між виборчими органами і розвідкою ”, - зазначила депутат від партії Демократів Камала Харріс.
Нагадаємо, у новій стратегії Нацбезпеки США Російська Федерація визнана загрозою.