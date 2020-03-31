В США сотрудники Amazon бастуют, требуя усилить меры безопасности из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Работники компании Amazon и компании Instacart, которая занимается доставкой продуктов питания, начали в США общегосударственную забастовку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки" и Радио Свобода.
Бастующие требуют улучшения мер безопасности из-за коронавируса, ведь им приходится выходить на работу, пока подавляющее большинство жителей придерживаются правил изоляции.
Обе компании объявили, что намерены нанять на работу десятки тысяч новых сотрудников, ведь сейчас онлайн торговля и доставка продуктов достигли небывалых объемов из-за карантина. Нынешние же рабочие утверждают, что руководство компании не делают достаточно, чтобы гарантировать их безопасность. Они требуют, в частности, увеличение оплачиваемых больничных.
Кроме того, работники Amazon хотят, чтобы складские помещения закрывались на долгое время и проходили тщательную санитарную обработку, а сотрудники Instacart требуют дезинфекционные салфетки, санитайзеры и увеличение зарплаты в качестве компенсации рисков, которые они на себя берут.
В компании Amazon работает около 800 000 человек, при этом по крайней мере в 11 складах компании были зафиксированы заражения коронавирусом. Руководство утверждает, что удается значительным шагов ради своих работников, в частности предлагает неограниченное неоплачиваемый отпуск тем, кто чувствует себя некомфортно на работе во время эпидемии, а также временно увеличила зарплату рабочим на два доллара в час.
Руководство Instacart оказать своим работникам больше санитайзеров и изменить настройки приложения таким образом, чтобы работники могли получать большие чаевые.
Напомним, по состоянию на 30 марта в Штатах подтверждено более 159000 случаев инфицирования коронавирусом, почти 3000 человек умерли, 5595 выздоровели.