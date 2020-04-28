В США сообщили о первой собаке с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Собака из семьи, принимающей участие в исследовании в Университете Дьюка, по-видимому, стала первой в США, результаты теста на COVID-19 которой оказались положительными, передаёт УНН со ссылкой на CBS.
Так, ведущий исследователь молекулярно-эпидемиологического исследования подозреваемой инфекции (Molecular and Epidemiological Study of Suspected Infection, MESSI), доктор Крис Вудс, подтвердил CBS News, что “насколько известно, это первый случай, когда вирус был обнаружен у собаки”.
“В настоящее время известно немного дополнительной информации, так как мы работаем, чтобы узнать больше о воздействии”, — сказал он.
По данным местного канала WRAL-TV, первая в США инфицированная собака — это мопс по имени Уинстон, является частью семьи в Чапел-Хилл.
Мать, отец и сын в этом домохозяйстве были включены в исследование и получили положительный результат на коронавирус.
Как сообщал УНН, ранее в американском штате Нью-Йорк у двух домашних котов был подтвержден коронавирус.